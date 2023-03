Augsburgs Jahrhundertprojekte: Wann sind Hauptbahnhof und Theater fertig?

Von außen bekommt man von den Baustellen am Bahnhof und Theater wenig mit. Doch beide haben Verzögerungen, Umplanungen und Verteuerungen gemein. Das ist der aktuelle Stand.

Jahrhundertprojekt nennt man ein Bauwerk, das sowohl zeitlich als auch finanziell den üblichen Rahmen sprengt. Die Stadt Augsburg leistet sich gleich zwei Jahrhundertprojekte. Die Sanierung des Hauptbahnhofs und des Theaterstandorts begleiten die Menschen bereits seit mehreren Jahren. Gemeinsam ist beiden Projekten, dass sich die geplante Fertigstellung wiederholt verschoben hat. Zudem gingen veranschlagte Kosten aufgrund der längeren Bauzeit massiv nach oben. Der Hauptbahnhof wird früher fertig als das Staatstheater – allerdings mit Einschränkung.

So ist es gegenwärtig im Großen Haus des Staatstheaters Augsburg aus, das saniert wird. Foto: Kerstin Hein

Wir geben einen Überblick über Stand beider Projekte und informieren, was im laufenden Jahr von den Arbeiten bewusst wahrzunehmen ist. Nicht nur bei der verzögerten Fertigstellung gibt es Parallelen. Gemeinsam ist den Baustellen Hauptbahnhof und Staatstheater, dass ein Großteil der jahrelangen Arbeiten im Verborgenen stattgefunden hat und weiterhin stattfindet. Bestandsgebäude werden modernisiert. Die Baustellen sind gesichert. Unbeteiligte kommen nicht näher ran.

Im Großen Haus am Kennedyplatz geht es um Bühnenausstattung, Technik und Brandschutz. Neubauten ergänzen das Projekt. Beim Hauptbahnhof ist die Untertunnelung das Kernstück. Straßenbahnen sollen den Bahnhof unterirdisch durchqueren. Fahrgäste werden von der Tram an den Bahnverkehr angebunden sein. Zudem gibt es einen Durchgang für Fußgänger vom Thelottviertel in die Innenstadt. Oben fahren Züge, in der mittleren Ebene ist der Durchgang, im unteren Bereich fährt die Straßenbahn. Allerdings lässt die dafür vorgesehene Straßenbahnlinie 5 noch Jahre auf sich warten. Die Stadtwerke werden den Bahnhofstunnel zunächst an die bestehenden Gleise der Linie 6 in der Pferseer Straße anbinden, damit die Tramlinie von und nach Stadtbergen durch den Tunnel fahren kann (die Linien 3 und 4 könnten die Tunnelhaltestelle aufgrund der Wendeschleife schon ab dem Jahr 2024 nutzen).

Der Hauptbahnhof

Obwohl die ersten Arbeiten des Bauprojekts den Bahnhof nicht direkt betrafen, war der Baubeginn streng genommen im August 2012: Die Rampe in der Halder- und Viktoriastraße – sie dient als Tunnelab- und auffahrt für die Straßenbahnen – wurde errichtet. Das Hauptgebäude ist seit dem Jahr 2017 geschlossen, weil es umgebaut wird. Auf dem Bahnhofsvorplatz gibt es ein Containerdorf, in dem für die Übergangszeit Geschäfte untergebracht sind. Wer mit dem Zug fährt und in Augsburg zu- oder aussteigt, muss Umwege in Kauf nehmen. Der Weg führt entweder über den ehemaligen Posttunnel oder den Tunnel im südlichen Bereich des Bahnhofs.

Aufzüge werden im Hauptbahnhof die direkte Anbindung von der Tram zu den Zügen ermöglichen. Foto: Thomas Hosemann

Die Stadtwerke Augsburg sind federführend. Die Deutsche Bahn und die Stadt Augsburg sind Partner. Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke, sagt: "Im laufenden Jahr 2023 liegt der Schwerpunkt auf dem Innenausbau und der technischen Gebäudeausstattung." Türen, Fenster, Geländer, Handläufe und Glaselemente würden eingebaut. Böden werden verlegt, Treppenstufen kommen. Abgehängte Decken werden wieder eingebaut. Fergg: "Im Empfangsgebäude wird zusätzlich noch die Natursteinverkleidung eingebaut sowie die Arkaden vor dem Gebäude wiederhergestellt."

Baustelle Hauptbahnhof: Dies nehmen Fahrgäste an vielen Stellen wahr. Foto: Felix Ebert

Zudem werden Fahrtreppen und Aufzüge im Stationsbauwerk fertig. Bei der technischen Gebäudeausstattung geht es im Wesentlichen um alle Anlagen zur Klimatisierung, Belüftung, der Wasserversorgung und -entsorgung, der Entrauchung. "Am ehesten werden die Arbeiten an der Fassade und an den Arkaden des Hauptbahnhofgebäudes wahrgenommen", sagt Fergg.

Zum Zeitplan heißt es: Die Eröffnung des barrierefreien Hauptbahnhofes mit Bahnhofsgebäude und Mittelpassage, also die Verteilerebene im ersten Untergeschoss, von der aus die Bahnsteige mit Treppen, Rolltreppen und Aufzügen zu erreichen sind, ist Ende Oktober 2023 geplant. Die Straßenbahnhaltestelle im zweiten Untergeschoss wird voraussichtlich Mitte 2024 eröffnet. Der Bau dort verzögert sich laut Fergg wegen Lieferengpässen, insbesondere von elektronischen Bauteilen beziehungsweise Spezialkabeln.

Noch wird am Augsburger Hauptbahnhof umfangreich gebaut. Foto: Felix Ebert

Der prognostizierte Kostenrahmen zwischen 230 und 250 Millionen Euro könne eingehalten werden, sagt Fergg. Anfangs hatte man mit 70 Millionen Euro kalkuliert. Im Lauf der Bauphase gab es jedoch immer wieder Umplanungen, die das Jahrhundertprojekt verteuerten. Weitere Kostensteigerungen werden mit der zeitlichen Verlängerung der Großbaustelle erklärt. Baupreise sind gestiegen, gestiegene Löhne für Beschäftigte der Baufirmen schlagen ebenfalls zu Buche.

Das Staatstheater

Das Große Haus am Kennedyplatz in Augsburgs Innenstadt steht wie keine andere Einrichtung für den Theaterbetrieb in der Stadt. Seit Sommer 2016 ruht der Spielbetrieb. Aus Brandschutzgründen musste das Haus geschlossen werden. Lediglich die Außenwände bleiben erhalten. Im Innenbereich wird nahezu alles saniert. Zum Bauprojekt gehören Neubauten neben dem jetzigen denkmalgeschützten Gebäude. Es gibt Platz für Verwaltung, Werkstätten, Probebühnen und eine zweite Spielstätte. Das Areal in der Innenstadt ist seit Langem eingezäunt. Wer vorbeiläuft, nimmt riesige Baufelder wahr.

Das ist der aktuelle Blick von außen auf das Große Haus des Staatstheaters am Kennedyplatz. Foto: Felix Ebert

Im laufenden Jahr ist im Großen Haus bereits das neue Kupferblechdach errichtet worden. Bei Rohbauarbeiten geht es um die Stahlbetontreppen, die errichtet werden. Die Stahlbetondecke über der Garderobe wird eingezogen. Die bestehenden alten Treppen im Gebäude werden im Sommer abgerissen. Auch die Decken in Seitenräumen würden entfernt, teilt Baureferent Gerd Merkle mit.

Fortgesetzt werden die Arbeiten neben dem Hauptgebäude. Die Baugrube solle im Herbst so weit fertiggestellt sein, dass die Bodenplatte errichtet werden kann, heißt es. Für diese und andere Arbeiten werden zwei Kräne benötigt, die in den Sommermonaten aufgestellt werden. "Dies wird von außen sehr gut wahrnehmbar sein", sagt Merkle.

Die Baugrube am Staatstheater ist von außen nicht zu übersehen. Foto: Felix Ebert

Die Sanierung des Großen Hauses solle nach Stand der Dinge im Dezember 2027 abgeschlossen sein, äußert sich Merkle zum zeitlichen Fahrplan. Das zweite Bauteil werde dann ein Jahr später fertig sein. Wenn die Gebäude bezugsfertig sind, werden sie an das Staatstheater Augsburg übergeben. Dann entscheidet sich, wann die ersten Premieren stattfinden.

Großbaustelle Staatstheater: So sieht es im Innenbereich aus. Foto: Kerstin Hein

Offen ist gegenwärtig, wie hoch die Kosten für die Theatersanierung ausfallen werden. Mit Gesamtkosten zwischen 300 und 340 Millionen Euro sei zu rechnen, heißt es. Konkreter kann Merkle nach eigenen Worten nicht werden: "Die Baukostensteigerung in den nächsten Jahren kann zwischen fünf und 15 Prozent liegen, dies ist also eher Glaskugellesen." Allerdings sei zu sehen, dass es momentan wieder günstigere Ausschreibungsergebnisse erzielt würden. "Dies stimmt uns zuversichtlich", so Merkle. Anfangs war man bei der Stadt davon ausgegangen, dass die Sanierung knapp 187 Millionen Euro kosten würde. Dies war im Sommer 2016 noch unter dem damaligen Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU).