Augsburgs Schulen haben bereits 250 Kinder aus der Ukraine aufgenommen

Plus Die geflüchteten Mädchen und Jungen werden in Augsburg in unterschiedlichen Schulen und Schularten betreut. Eine besondere Rolle spielen die Willkommensklassen.

Von Andrea Baumann

Die Computer sind im Multimedia-Raum an die Wand gerückt, die großen Tische und Stühle wurden gegen kleinere getauscht. An der Tafel steht "Herzlich willkommen" - auf Ukrainisch. Willkommensklasse nennt sich auch das Angebot, das seit Montag in zwei Altersstufen für insgesamt rund 40 geflüchtete Mädchen und Jungen an der Kerschensteiner-Schule im Hochfeld besteht. Die Kinder im Grundschulalter werden in dem umfunktionierten Computerraum von Studentinnen betreut. "Ich rede auf Deutsch und mit Händen und Füßen", sagt Nadine Haffner und lacht. Die Schülerinnen und Schüler seien sehr lebendig und interessiert. "Heute haben wir die Zahlen gelernt und die Begriffe rund um den Schulranzen."

