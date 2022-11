Augsburgs Uni-Bibliothek wird moderner und größer

Der bayerische Haushaltsausschuss ebnet den Weg für eine umfangreiche Sanierung der Zentralbibliothek. Dort gibt es mehrere Herausforderungen.

Die Zentralbibliothek der Universität Augsburg gehört zu den ersten Gebäuden, die auf dem Campus entstanden sind. Sie ist inzwischen in die Jahre gekommen und zu klein. Der Ausschuss bayerische Haushaltsausschuss hat nun der Sanierung und Erweiterung des Gebäudes zugestimmt, wie die Abgeordneten Fabian Mehring (Freie Wähler) und Johannes Hintersberger (CSU) mitteilen. Das ist geplant.

"Zunächst wird ein Ausweich- und Ergänzungsgebäude errichtet, um den Studierenden auch während der Baumaßnahmen weiterhin den Zugang zu der umfassenden Sammlung zu ermöglichen", sagt Mehring zur ersten Teilbaumaßnahme. Gleichzeitig werde ein Rechenzentrum in den Erweiterungsbau integriert. Die Baukosten wurden nun vom Haushaltsausschuss genehmigt. "Diese belaufen sich auf rund 32,4 Millionen Euro", berichtet der Landtagsabgeordnete, der selbst in Augsburg studiert und promoviert hat. Nach der Abschluss der ersten Teilbaumaßnahme soll die notwendige energetische und brandschutztechnische Sanierung in einem zweiten Schritt angegangen werden. Diese Arbeiten werden in mehreren Abschnitten bei laufendem Betrieb erfolgen.

Die Bib ist 1984 entstanden. Seither hat die Zahl der Studierenden stark zugenommen auf heute rund 20.000, auch der Wissenschaftsbetrieb ist gewachsen. Deshalb gibt es schon länger Handlungsbedarf.