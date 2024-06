Augsburg

Aus fürs Korsetthaus Anita: Es war eines der ältesten Augsburger Geschäfte

Plus Das Dessous-Geschäft in der Bäckergasse macht nach fast 75 Jahren zu. Warum die lange Tradition jetzt endet und wie die Zukunft des Geschäftes aussehen könnte.

Von Nicole Prestle

Das Ende "ihres" Geschäftes hätten sich Irene Baur, Gerda Schwegler, Monika Menzinger und Manuela Wiedemann anders vorgestellt: Irgendwann, hatte ihr Chef Winfried Krenleitner immer wieder gesagt, würde er es an "seine Damen" übergeben. Doch dann starb Krenleitner im Januar 2021, ohne dass eindeutig geklärt gewesen wäre, wer sein Erbe antritt. Die vier Angestellten führten den Laden nach bestem Gewissen weiter, doch nun sind Baur und Schwegler im Rentenalter und neues, jüngeres Personal ist schwer zu finden. So wird eines der ältesten Augsburger Geschäfte bald für immer schließen: Am 31. Juli ist Schluss im Korsetthaus Anita - nach fast 75 Jahren.

Wer die Ladentür zur Bäckergasse 15 öffnete, hatte stets das Gefühl, in eine andere Zeit einzutreten: Der weiße Schriftzug über dem Eingang und die Ladeneinrichtung stammten größtenteils noch aus den 1950ern. Damals hatte Winfried Krenleitners Mutter Anni, eine gelernte Damenschneiderin, den Laden eröffnet. Über sieben Jahrzehnte lang sollte er Anlaufstelle für Damen sein, die nicht nur dem äußeren Anschein nach perfekt gekleidet sein wollten, sondern die auch aufs passende Darunter Wert legten. Das Korsetthaus Anita, sagt Irene Baur, sei wohl das älteste Geschäft in der Bäckergasse - und eines der traditionsreichsten in ganz Augsburg.

