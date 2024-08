Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn im Augsburger Univiertel endet tödlich

Eine körperliche Auseinandersetzung in der Lilienthalstraße im Augsburger Univiertel hat am Freitagvormittag ein tödliches Ende gefunden. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, erreichte sie eine erste Meldung um etwa 10.40 Uhr. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren an der häuslichen Auseinandersetzung ein 55-jähriger Mann und dessen 20-jähriger Sohn beteiligt. Laut Polizei erlitt der Vater dabei tödliche Verletzungen. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 20-Jährigen am Ort des Geschehens vorläufig fest.

Polizei im Univiertel Augsburg: Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn in Lilienthalstraße endet tödlich

Der Vorfall spielte sich in einem Mehrfamilienhaus ab. Nach Polizeiangaben griff der 20-Jährige seinen Vater mit einem Messer an. Anwohner beobachteten dies und informierten die Polizei. Der 55-Jährige wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch seinen schweren Verletzungen. Sein Sohn wurde während der Auseinandersetzung leicht verletzt, er kam zur Abklärung ebenfalls ins Krankenhaus. Zu den Hintergründen der Tat ist bislang nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, Beamten untersuchten ab Freitagvormittag den Tatort.

Mehr dazu in Kürze.