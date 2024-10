Ausgaben laufen davon: Augsburg geht auf Sparkurs

Kämmerer Roland Barth (parteilos) hat am Donnerstag im Stadtrat den Entwurf für den Doppelhaushalt 2025/26 vorgestellt. Die Botschaft in Kurzform: Auf der Einnahmenseite gehe man trotz sich eintrübender wirtschaftlicher Aussichten noch von stabilen Verhältnissen aus, auf der Ausgabenseite liefen die laufenden Kosten aber davon. Grund seien die höheren Sozialausgaben, die parallel zu den gestiegenen Personalausgaben viele Gestaltungsspielräume einengen. „Das ist wie in einem privaten Haushalt: Wenn die laufenden Ausgaben steigen, bleibt weniger Geld für Anschaffungen“, so Barth.

