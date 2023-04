"Schockierend": Rekord-Austrittszahlen alarmieren Augsburgs Kirchengemeinden

Plus Noch nie haben in Augsburg mehr Menschen die Kirchen verlassen als 2022. Ist es die Institution? Ist es das Geld? In den Gemeinden stellen sich Grundsatzfragen.

Die meisten Menschen verlassen die Kirche leise. Ein Besuch beim Standesamt reicht, um ihr unbemerkt den Rücken zu kehren. Doch nicht alle wählen diesen Weg. Manche gehen auch auf ihre Pfarrerinnen und Pfarrer zu, um ihren Austritt zu begründen. So wie zuletzt ein Mitglied der katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist im Augsburger Stadtteil Hochzoll. Es begründete seinen Abschied bei Pfarrer Manfred Bauer mit dem "veralteten Frauenbild" der katholischen Kirche. Diese Werte, sagte der Gläubige, stimmten nicht mit seinen Werten überein. Es ist nur eine von vielen Begründungen – und nur einer von immer mehr Fällen. Die Zahl der Kirchenaustritte in Augsburg hat im Jahr 2022 ein Rekordhoch erreicht, wie das Standesamt Augsburg bestätigt.

Kirchenaustritte treffen Katholiken und Protestanten in Augsburg gleichermaßen

Noch nie haben in Augsburg mehr Menschen die Kirchen verlassen als im vergangenen Jahr. Wie das Augsburger Standesamt auf Anfrage mitteilt, traten 2022 insgesamt 4415 Menschen aus der katholischen und evangelischen Kirche aus – und damit 1400 mehr als im Vorjahr. Was dieser "Exodus" bedeutet, zeigt sich vor allem in den Gemeinden. Die Heilig-Geist-Gemeinde in Hochzoll, die Pfarrer Manfred Bauer leitet, hat auch mit hohen Austrittszahlen zu kämpfen. "2022 sind 251 Menschen ausgetreten. Das sind 100 Menschen mehr als im Vorjahr. Die Zahl ist schockierend", sagt Bauer. Den Grund für den rasanten Anstieg sieht er in verschiedenen Krisen, die die hohen Austrittszahlen vorantreiben – nicht nur in seiner Gemeinde.

Pfarrer Manfred Bauer an Ostern 2020 in der Heilig-Geist-Kirche in Hochzoll: Wegen des Lockdowns waren Fotos von über 200 Gläubigen an den Bänken angebracht. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Die erste Krise bezeichnet er als "Glaubenskrise". Konkret meint er damit, dass immer weniger Menschen etwas Positives im Glauben finden könnten. "Früher haben viele eine Heimat in der Kirchengemeinde gefunden. Das ist heute nicht mehr so", sagt der Hochzoller Pfarrer. Als Zweites sieht er eine "Gemeinschaftskrise". Gerade junge Gemeindemitglieder seien nicht mehr bereit, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. "Sie verbringen ihre Freizeit mittlerweile woanders, sind viel mobiler. Sie sind nicht mehr auf das Angebot der Kirchen angewiesen." Die dritte Krise sieht Bauer in der Vermittlung christlicher Werte in der heutigen Zeit.

Als Hauptgrund für den sprunghaften Anstieg im vergangenen Jahr nennt Bauer allerdings die steigenden Kosten, mit denen die Menschen aktuell konfrontiert sind – Stichworte Energiepreise und Inflation. Er vermutet: "Viele wollen sich schlicht die Kirchensteuer sparen. Das kann ich in der aktuellen Zeit auch nachvollziehen." Konsequenzen aus den alarmierenden Zahlen zu ziehen, sei für die Gemeinde allerdings schwierig, auch wenn man offen für Vorschläge aller Art sei. Man müsse die Zahlen und die Folgen intern besprechen – und die richtigen Schlüsse ziehen.

Austritte stimmen Verantwortliche in den Augsburger Kirchengemeinden traurig

Doris Sperber-Hartmann, Dekanin der evangelischen Kirche, kommentiert die Zahlen so: "Die Austritte schmerzen uns sehr, denn jeder einzelne davon macht uns deutlich, dass ein Mensch sich nicht mehr mit der Kirche verbunden fühlt." Auch Bernhard Offenberger, Pfarrer der evangelisch-lutherischen St.-Ulrich-Gemeinde, stellt eine Zunahme der Austritte fest. Ihn stimme die Entwicklung traurig, sagt er. "Es ist frustrierend, aber man darf deswegen nicht resignieren." Die Gründe für das schwindende Interesse an der Kirche sind seiner Meinung nach vielfältig.

Offenberger stellt eine gesamtgesellschaftliche Veränderung fest. Demnach lasse die Bindung zu vielen Institutionen nach. Gerade in der Augsburger Innenstadt werde dies durch eine hohe Fluktuation der Gemeindemitglieder verstärkt. "Auch andere Einrichtungen sind davon betroffen", sagt Offenberger, "Vereine oder Gewerkschaften zum Beispiel." Auch die Skandale der katholischen Kirche färbten auf die evangelischen Gemeinden ab, ist er überzeugt.

Bernhard Offenberger, Pfarrer der evangelischen Gemeinde St. Ulrich in Augsburg. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

Der Mitgliederschwund führt auch dazu, dass den Gemeinden weniger Geld zur Verfügung steht. Deswegen ist eine Kooperation zwischen den Gemeinden nötig. In Augsburg geschehe das bereits über eine Zusammenarbeit von sieben Gemeinden, die sich beispielsweise in der Jugendarbeit zusammengeschlossen haben, sagt Offenberger. "Wenn aus jeder Gemeinde ein paar Jugendliche zusammenkommen, kann eine größere Gemeinschaft entstehen." Ziel der Gemeinden sei es, mit weniger Aufwand ein besseres Konzept zu schaffen, das durch weitere Angebote ergänzt wird. Übel nimmt der Pfarrer es niemandem, der die Kirche verlässt. "Man darf sich davon nicht lähmen lassen. Wir müssen Wege finden, die Kirche wieder freundlich und einladend zu gestalten."

Kirchenaustritte in Augsburg: Gemeinden blicken in eine unsichere Zukunft

Auch in diesem Jahr setzt sich der Trend zum Austreten fort. Stand Anfang März waren es in Augsburg bereits 725 Menschen. Bleibt die Zahl konstant, sind ähnlich viele Austritte wie im vergangenen Jahr zu erwarten. Die Gemeinden blicken in eine unsichere Zukunft.