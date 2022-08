Augsburg

Ausverkauf in Striptease-Bar: Das Apollo hat für immer dichtgemacht

Plus Das Apollo hatte Kultstatus. Nach über 60 Jahren hat die Bar, in der Tänzerinnen ihre Hüllen fallen ließen, geschlossen. Um das Lokal ranken sich einige Geschichten.

Von Ina Marks

Damit das Augsburger Ordnungsamt nichts zu meckern hatte, steckten in den Brustwarzen Stecknadeln. So wurden die Fotos von barbusigen Damen in den Schaukästen vor der Apollo Bar entschärft – damals vor rund 50 Jahren. Die Bar, die schon nach dem Krieg öffnete und wo bis zuletzt noch Tänzerinnen vor Publikum blank zogen, gilt als das bekannteste Striptease-Lokal der Stadt. Umso betrüblicher finden es einige Augsburgerinnen und Augsburger, dass der Nachtclub in der Fuggerstraße nun endgültig geschlossen hat. Um das Apollo, in das viele Gäste am liebsten ungesehen hinein- und hinausgingen, ranken sich viele Geschichten.

