Auszeichnung für die umgebaute Grottenaupost

Die 2020 fertiggestellte ehemalige Grottenaupost ist nun mit einem Architekturpreis ausgezeichnet worden. Der Entwurf von Knoche Architekten/Michael Schmid Architekten gewann beim Deutschen Fassadenpreis in der Kategorie „Bauen im Bestand“. Der Jury gefiel der neue Dachaufbau auf dem steineren Bestandsgebäude, der mit Aluminiumschaumplatten verkleidet ist. Die Stadt hatte das ehemalige Postgebäude von einem Investor gekauft und es ab 2017 umgebaut. Inzwischen sind dort städtische Behörden (Jugendamt, Bildungsberatung und Ordnungsdienst) sowie das Leopold Mozart College of Music der Uni untergebracht. Mit dem Kauf und der Wiederbelebung des Gebäudes habe man der Innenstadt-Entwicklung einen Impuls gegeben, so die Stadt.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auszeichnung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aluminium Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis