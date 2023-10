Auto brennt auf der B17: Keine Rettungsgasse gebildet

Ein Auto ist auf der B17 in Augsburg plötzlich in Brand geraten. Die Rettungskräfte machten während des Einsatzes eine ärgerliche Feststellung.

Ein 24-Jähriger war am Montag gegen 14 Uhr auf der B17 in Augsburg unterwegs, als sein Fahrzeug auf Höhe der Ausfahrt Bürgermeister-Ackermann-Straße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geriet.

Der Fahrer konnte das Auto selbstständig verlassen. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Wie die Rettungskräfte laut Polizei allerdings feststellen mussten, wurde keine Rettungsgasse gebildet. Die Feuerwehr hatte deshalb erhebliche Schwierigkeiten, so berichtet die Polizei weiter, mit den Löschfahrzeugen an den Einsatzort zu gelangen. Selbst mit einem normalen Auto soll das Befahren kaum möglich gewesen sein.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bereits bei stockendem Verkehr eine Rettungsgasse zu bilden. Nur so können Rettungskräfte schnell und ohne Störungen zu den Unfallörtlichkeiten gelangen. (ina)