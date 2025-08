Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn ist es am Donnerstag in der Gögginger Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 29-jährige Autofahrerin gegen 12.30 Uhr dort in Richtung Süden unterwegs. An der Ampelkreuzung Höhe Rosenaustraße wollte die Frau wenden. Dabei übersah sie offenbar die Straßenbahn, die entlang der Gögginger Straße neben ihr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 29-jährige Frau. (gau)

