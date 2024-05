Augsburg

Autobesitzer sind sauer: Stadt kommt mit Pkw-Zulassungen nicht hinterher

Wer in Augsburg derzeit ein Auto zulassen möchte, muss sich auf lange Wartezeiten gefasst machen.

Plus Wegen der Europawahl ist das Bürgerbüro Mitte geschlossen. Autohäuser und Zulassungsdienste warten auf Papiere. Nicht nur Kunden, die in die Ferien wollen, sind sauer.

Von Fridtjof Atterdal

Was macht man mit einem Neuwagen, der nicht angemeldet werden kann? Christiane Mieling und ihr Mann hatten sich auf das neue Auto gefreut – doch jetzt stehen sie vor einem Problem. "Wir bekommen den Wagen vom Händler ausgeliefert – aber wir bekommen keinen Zulassungstermin bei der Stadt", ärgert sie sich. Wie Christiane Mieling geht es derzeit nicht nur Privatleuten. Autohäuser und selbst Kfz-Zulassungsdienste kämpfen mit Zulassungen, die bei der Stadt Augsburg unbearbeitet liegen bleiben. "Sie können sich nicht vorstellen, was wir uns gerade von unseren Kunden anhören müssen", berichtet ein großer Augsburger Autohändler.

Christiane Mieling hat eine erfolglose Odyssee durch die Bürgerämter in Augsburg hinter sich. "Wir sind zur Blauen Kappe gefahren und haben versucht, ohne Termin die Zulassung zu bekommen", erzählt sie. Dort wurden wir von zwei freundlichen Herren aufgeklärt, dass das gar nicht mehr möglich sei. Und dass das Bürgerbüro an der Blauen Kappe wegen der Europawahl ohnehin bis zum 9. Juni geschlossen sei. "Das kann doch nicht sein, bei aller Liebe, dass wegen der Wahl die Bürger nicht mehr bedient werden?", wundert sie sich. Der Versuch, bei einem anderen Bürgerbüro noch rechtzeitig einen Termin zu bekommen, sei ebenso gescheitert. Dort werden gerade Zulassungstermine für Mitte Juni vergeben. Nun hat Mieling Fragen, zum Beispiel die: "Können wir das Auto einfach ohne Nummernschild an die Straße stellen?"

