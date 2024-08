Autofahrer kollidiert mit Motorrad

Zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Frölichstraße und Schaetzlerstraße ist es am Freitag gegen 0.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde dabei ein 40-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war ein 43-jähriger Autofahrer in der Frölichstraße unterwegs und wollte in die Schaetzlerstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 40-jährigen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 38.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den 43-jährigen Autofahrer unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. (gau)

