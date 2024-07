Augsburg

Autofahrer rammt Wagen einer betrunkenen Frau

Die 36-Jährige greift Polizeibeamte an. Der Unfall passiert am Sonntagfrüh gegen 4 Uhr in Pfersee.

Eine 36-jährige Frau saß betrunken in Augsburg hinter dem Steuer. Ihr Pech war, dass ein anderer Autofahrer sie in einen Unfall verwickelte. Für die Frau kommt es jetzt knüppeldick. Wie die Polizei informiert, kam es am Sonntag an der Kreuzung Pferseer Straße/Holzbachstraße zu einem Verkehrsunfall. Unfallzeit war gegen 4 Uhr. Eine alkoholisierte Unfallbeteiligte war mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden und griff im Lauf der Ermittlungen die Beamten an. Die Frau wollte von der Holzbachstraße kommend nach rechts in die Pferseer Straße abbiegen. Ein 32-jähriger Autofahrer kam von der Perzheimer Straße und übersah offenbar die Autofahrerin. Es kam zu einem Verkehrsunfall mit einem niedrigen vierstelligen Sachschaden. Frau muss zur Blutprobe in ein Krankenhaus in Augsburg Die Polizeistreife stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die Frau alkoholisiert war. Die Frau musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sie wehrte sich gegen die Polizeibeamten, beleidigte diese und griff sie an. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Die Frau erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung, heißt es. (möh) Lesen Sie dazu auch Augsburg Aggressiver Fußgänger legt sich auf der Straße mit Polizisten an

