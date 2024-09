Autofahrer stehen auf der B17 in kilometerlangem Stau

Am Dienstagmorgen kam es auf der B17 zwischen Königsbrunn und Uniklinikum zu einem kilometerlangen Stau, der den Autofahrern im Berufsverkehr viel Geduld abverlangte. Auch auf den Zu- und Abfahrtswegen der B17 sei es streckenweise nur zäh vorangegangen, berichten Leserinnen und Leser. Was genau den Stau ausgelöst hat, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht beantworten. Unter anderem habe ein Pannen-Lkw abgeschleppt werden müssen, später sei ein Fahrzeuglenker in eine Warnbake einer Baustelle gefahren, heißt es. Weil es Bauarbeiten im Streckenverlauf gebe, sei die Situation ohnehin angespannter als üblich. In solchen Fällen könnten auch kleine, an sich harmlose Ereignisse, eine große Wirkung haben. (AZ)

