Autofahrer übersieht Radlerin und fährt sie um – Verletzungen am Arm

Am Freitagabend hat es in Lechhausen einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem eine Frau verletzt wurde. Laut Polizei übersah ein 41-Jähriger beim Ausfahren von seinem Grundstück auf die Südtiroler Straße eine 26-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, die Radfahrerin stürzte und verletzte sich am Arm. An Auto und Fahrrad entstand zudem ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt gegen den 41-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (klijo)