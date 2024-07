Autofahrerin flüchtet nach Unfall in Oberhausen

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall in Oberhausen. Eine junge Radfahrerin wurde angefahren. Die Autofahrerin flüchtete.

Passiert ist der Unfall am Donnerstag in der Donauwörther Straße, Ecke Eschenhofstraße. Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 16-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Donauwörther Straße, so die Polizei. Als sie den Kreuzungsbereich überqueren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem blauen Pkw.

Anschließend entfernte sich die Autofahrerin, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Personenbeschreibung: Der blaue Pkw war mit zwei Frauen besetzt, sie sind zwischen 40 bis 50 Jahren alt.