Autofreie Maximilianstraße: Händler befürchten sinkende Umsätze

Ab 1. Mai wird die Maximilianstraße zur Fußgängerzone. Die Händler dort stehen dem Versuch kritisch gegenüber - und über eine Sache ärgern sie sich besonders.

Ab Montag ist es so weit: Die Augsburger Maximilianstraße wird zwischen Merkur- und Herkulesbrunnen für ein Jahr zur Fußgängerzone. Die Zufahrt ist dann nur noch - von Ausnahmen abgesehen - für Lieferverkehr, Anwohner sowie Busse und Taxis erlaubt, es gilt Schritttempo. Die Stadt verspricht sich davon eine Steigerung der Aufenthaltsqualität, betont aber, dass es sich um einen ergebnisoffenen Versuch handle. Rückmeldungen von Besuchern, Anwohnern, Gastronomen und Einzelhandel sollen am Ende in eine langfristige Entscheidung über die Nutzung der Prachtmeile einfließen. Viele jener Gastronomen und Händler äußern bereits vor Beginn des Projektes Bedenken - und sie haben Verbesserungsvorschläge.

"Das Konzept soll eine Belebung der Straße erreichen, aber das macht nur im Sommer Sinn", kritisiert Juwelier Robert Rehm. Als Geschäftsmann und Eigentümer verschiedener Immobilien in der Maximilianstraße steht er dem Modellversuch kritisch gegenüber, von der städtischen Politik fühlt er sich übergangen. "Wir wurden zu den Plänen nicht befragt, nur kurz informiert. Dieser Umgang geht so nicht." Auch was die Kundenfrequenz in seinem Laden betrifft, ist Rehm skeptisch: "Viele Kunden sagen mir bereits jetzt, dass sie nicht mehr kommen, wenn sie ihre Einkäufe nicht vor dem Laden entgegennehmen können."

Maximilianstraße: Die Augsburger Stadtregierung rudert zurück

Jahrelang sei die Maximilianstraße umgebaut worden, nun rudere die Stadtregierung zurück: "Zuerst möchte man breite Fuß- und Radwege, nun stellt man sie mit Bänken und Pflanzen zu." Einem Kompromiss stünde er offen gegenüber, Rehm nennt unter anderem Berlin als Beispiel. "Dort gibt es ein funktionierendes Pollersystem." Dieses könne abends nach oben gefahren werden und ermögliche somit eine Zugänglichkeit während des Geschäftstages und eine beruhigte Straße für die freien Stunden.

Patrick Scheerer, Niederlassungsleiter von Degussa Augsburg, hat ähnliche Bedenken. "Für unsere Kunden ist es wichtig, dass es nahe Parkmöglichkeiten gibt. Das hat zwei Gründe: Zum einen werden hohe Wertbeträge gehandelt, zum anderen lässt sich die Ware wegen ihres hohen Gewichts nicht so leicht transportieren." Besonders ärgert ihn die schlechte Kommunikation der Stadtregierung. "Der Stadt scheint die Meinung der Unternehmer und Kunden egal zu sein. Wir wurden vorher nicht gefragt, sondern vor vollendete Tatsachen gestellt."

Autoarme Maximilianstraße: Händler sehen den Versuch kritisch

"Unterm Strich könnte das auch dazu führen, dass wir uns nach einem neuen Standort für unser Geschäft umschauen müssen", klagt Gerald Jakob. Er ist Geschäftsinhaber des High-Fidelity Studios "HIFI" in der Dominikanergasse. Auch diese Seitengasse der Maximilianstraße wird während des Verkehrsversuchs für Autos gesperrt. "Unsere Kunden kaufen hier vor allem Stereoanlagen oder Plattenspieler, die großenteils nicht von Hand zum Laden gebracht werden können." Dabei sieht Jakob eine generelle Verkehrseinschränkung nicht grundsätzlich kritisch.

Lesen Sie dazu auch

"Das Konzept der verkehrsberuhigten Zonen in der Altstadt funktioniert gut. Das würde ich für die Wochentage vorschlagen und am Wochenende könnte die Maxstraße zur Fußgängerzone werden." Für die Ausnahmeregelung des Maximilians hat auch er kein Verständnis. "Das Hotel hat eine zweite Zufahrt und wird dennoch bevorzugt behandelt, ich bin ihnen dafür nicht böse, fühle mich aber von der Stadt geringgeschätzt."

Florian Schwarz, der die Stern-Apotheke am Moritzplatz betreibt, befürchtet, dass bald weniger Leute in seine Apotheke kommen werden. "Durch die wegfallenden Parkplätze müssen Kunden einen längeren Weg auf sich nehmen. Gerade für kranke Menschen ist das schwierig." Er zweifelt am Konzept der autofreien Maxstraße, obwohl er es positiv sieht, "dass die Stadtmitte attraktiver werden soll". Damit die Maxstraße zum Flanieren einlädt, wäre aber eine stärkere Begrünung nötig. Sein Fazit: "Es wäre sinnvoll, wenn man die Maxstraße in den Abendstunden autofrei gestalten würde. Tagsüber sollte eine normale Nutzung möglich sein."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Döner oder Sterneküche – die Gastronomie in der Augsburger Maximilianstraße ist so vielseitig wie ihre Menschen. Video: Timian Hopf, Manuel Andre, Axel Hechelmann

Julian Röbe betreibt eine Arztpraxis für Anästhesie und Schmerzmedizin in der Maximilianstraße. Für motorisch eingeschränkten Patienten sieht er ein Problem: "Für sie war es von Vorteil, mit dem Auto vor die Praxis fahren zu können. Ich hoffe, dass die Stadt die Bedürfnisse der Patienten wahrnimmt und die Ordnungsämter bei kurzzeitigem Halten mit Augenmaß statt Strafen arbeiten." Die Idee der autofreien Straße begrüßt er grundsätzlich aber. "Die Maxstraße ist eine der schönsten Straßen. Sie nur so zu nutzen wie bisher, wird ihr nicht gerecht."