Autorin mit Handicap: Clara Geenen ist anders normal – oder normal anders?

Plus Seit einem Unfall in frühester Kindheit ist die 30-Jährige körperlich und geistig beeinträchtigt. Wie es der jungen Frau mit den Handicaps geht, verrät sie in ihrem ersten Buch.

Clara Geenen ist eine junge Frau mit einem freundlichen Lächeln. Ihr Handicap – eine halbseitige Lähmung – nimmt ihr Gegenüber erst auf den zweiten Blick wahr. Die 30-Jährige kann ihre rechte Hand kaum gebrauchen, muss alles mit links machen. Ihr Gang ist langsam, Fragen beantwortet sie mit leiser Stimme. Dass sie fremden Menschen gegenüber zurückhaltend ist, verwundert nicht: Geenen vermeidet wohl instinktiv alles, womit sie die Aufmerksamkeit auf sich lenken würde. "Clara ist ihr Leben lang angestarrt worden", sagt ihre Mutter Barbara Geenen.

