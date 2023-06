Augsburg

06:00 Uhr

AVV will die Fahrgastzahlen in der Region Augsburg bis 2030 verdoppeln

Die verlängerte Straßenbahnlinie 3 in Königsbrunn: An dieser Stelle wurde das Augsburger Straßenbahnnetz zuletzt erweitert.

Plus Der AVV will Strecken mit hohem Fahrgastpotenzial zulasten der Fläche stärken. Was das für manche Flecken bedeutet - und was Augsburg plant.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Fahrgastzahlen in der Region haben sich vom Corona-Schock nach wie vor nicht erholt, es stehen – mit Ausnahme des 49-Euro-Tickets – erhebliche Verteuerungen der Fahrkarten im Raum und das Angebot bei den Stadtwerken ist seit Monaten aufgrund von Personalmangel ausgedünnt: Dennoch will man im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund versuchen, die Fahrgastzahlen gemäß dem Bundes- und Bayernziel bis 2030 zu verdoppeln. Das ist die Marke, an der sich die künftige Strategie ausrichten soll. Das größte Potenzial sehen die Planer dabei offenbar nicht im Stadtgebiet, wo die Nahverkehrsnutzung vergleichsweise hoch ist, sondern in der Verlagerung von Autoverkehr aus den unmittelbaren Nachbarstädten. Was noch für politische Diskussionen sorgen dürfte: Bestimmte Flecken im Augsburger Umland mit geringem Potenzial könnten künftig ohne Nahverkehr dastehen.

AVV Augsburg: "Im Umland gibt es noch eine stärkere Autoorientierung"

Stephan Kroll von der Firma nbsw Nahverkehrsberatung, die vom AVV mit der Beratung beim neuen Nahverkehrsplan beauftragt ist, sieht bei den rund 35.000 Pendlerbewegungen im und aus dem Augsburger Speckgürtel erhebliches Potenzial. "Im Umland gibt es noch eine stärkere Autoorientierung. Das heißt, es gibt Nachholbedarf, und da setzen wir an", so Kroll. Der Nahverkehr sei da effizient, wo er große Mengen an Menschen befördere. Das bedeute in der Strategie, dass man die Nahverkehrsleistung in die Korridore verlagere, in denen viele Fahrgäste zu holen seien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen