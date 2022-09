B17-Baustelle: Geplante Bauarbeiten am Wochenende werden verschoben

Die Bauarbeiten auf der B17 werden verschoben. Grund ist die Wettervorhersage. Die Sperrung in Richtung Donauwörth wird später kommen.

Am Wochenende sollten die Bauarbeiten an der B17 im Stadtgebiet Augsburg fortgesetzt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle (AS) Holzweg und dem Zubringer Donauwörther Straße. Es ist eine 2,5 Kilometer lange Strecke. Es war geplant, die Fahrbahn in Richtung Donauwörth zu sperren. Dazu kommt es nicht. Wegen der Wetterprognose, die Regen für das Wochenende vorhersagt, werden die Arbeiten verschoben.

Geplanter Start ist nun eine Woche später am Freitag, 7. Oktober

Nach Stand der Dinge sollen die Arbeiten nun am Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr beginnen. Sie sollen bis Montag, 10. Oktober, um 5 Uhr abgeschlossen sein. Abhängig bleibt aber auch dieser Fahrplan vom Wetter.

Bei den anstehenden Arbeiten handelt es sich um den zweiten Bauabschnitt. Am vergangenen Wochenende wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Landsberg saniert. Zudem werden pro Fahrtrichtung zwei in Schotterbauweise vorhandene Nothaltebuchten auf der Bundesstraße 17 asphaltiert.

B17 in Augsburg: Bauarbeiten werden auf zwei Wochenenden konzentriert

Auf der Bundesstraße 17 nahe dem Bärenkeller sind werktags rund 100.000 Fahrzeuge unterwegs. Um die verkehrlichen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, erfolgt die Sanierung der beiden Richtungsfahrbahnen an zwei Wochenenden. Zuständig ist das Staatliche Bauamt Augsburg. Die Baukosten in Höhe von 2,4 Millionen Euro trägt größtenteils der Bund. Die Stadt Augsburg beteiligt sich mit 100.000 Euro an den Arbeiten für den Abschnitt B17 Zubringer Donauwörther Straße.