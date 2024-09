B17: Jugendlicher ohne Führerschein flüchtet mit 1,5 Promille vor Polizei

Ein betrunkener 17-Jähriger ohne Führerschein ist in der Nacht auf Montag auf der B17 bei Augsburg vor der Polizei geflüchtet. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, war der Jugendliche gegen 1 Uhr in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er auf Höhe der Ausfahrt Gabelsbergerstraße wegen Schlangenlinien einer Streife auffiel. Die Beamten versuchten ihn zu stoppen, allerdings fuhr der 17-Jährige zunächst davon.

Polizei stoppt betrunkenen 17-Jährigen ohne Führerschein auf der B17 bei Augsburg

Im Rahmen einer Fahndung stoppte die Polizei den Jugendlichen kurz darauf. Beamte nahmen einen Atemalkoholtest vor, er ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den 17-Jährigen laufen nun Ermittlungen, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (kmax)