Nackte baden im Herkulesbrunnen: Das verrät die Polizei

Plus Drei Nackte badeten in der Freinacht im Herkulesbrunnen, drei weitere sahen ihnen zu, bis die Polizei einschritt. Welche Folgen die Aktion haben könnte.

Auf diese Idee muss der Mensch erst einmal kommen - morgens um 3.40 Uhr in den Herkulesbrunnen zu hüpfen und das nicht irgendwann im Juli oder im August, nein, es war die Freinacht. Insgesamt sechs Personen übersetzten den Begriff nach ihrer Lesart und machten sich frei. Danach vergnügten sie sich kurzzeitig nackt im und rund um den Brunnen - bei Außentemperaturen, die im einstellingen Plusbereich lagen. Dann kam die Polizei und schritt ein.

Die Polizei, die zu diesem Zeitpunkt in der Maximilianstraße auf Streifenfahrt unterwegs war, bekam Wind von der spektakulären Aktion. Die Beamten registrierten drei Menschen, die sich im Herkulesbrunnen aufhielten. Für Aufsehen war trotz Dunkelheit zusätzlich gesorgt, weil drei weitere Personen am Brunnenrand standen und die Badenden anfeuerten. Auch dieses Trio war nackt.