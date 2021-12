Bäckerei Degle in Göggingen schließt und die Kundschaft trauert

Der Betrieb wird am 5. Januar eingestellt. Dann verschwindet eine der beiden letzten Bäckereien in Augsburg ohne Filialbetrieb. Die Kundschaft plant eine Überraschung.

"Unsere" Bäckerei Degle in Göggingen schließt", schrieb Sylvia Schlegel in den vergangenen Tagen unserer Redaktion. Sie ist allerdings nicht die Inhaberin, sondern eine Kundin. Eine, die die Bäckerei schon jetzt vermisst, denn schließlich gebe es dort die "weltbesten Kuchen", die berühmten "Göggis" (zwei aneinander gebackene Semmeln), Laugenherzen und je nach Jahreszeiten Martinsgänse oder Nikoläuse aus Hefeteig. Seit rund 18 Jahren kauft Schlegel immer samstags dort ein, schildert sie. Schon ihr Sohn - er ist mittlerweile 22 Jahre alt - habe als Kind bei Degle für wenige Cent Wassereis oder Gummi-Mäuse gekauft und sei darauf mächtig stolz gewesen - wie viele andere Kinder aus der Nachbarschaft auch.

Dass die Bäckerei Degle nicht irgendeine Bäckerei ist und die Schließung im Viertel nicht geräuschlos hingenommen wird, beweisen weitere Zuschriften. Auch Petra Katzer meldet sich: "Degle ist ein traditioneller Handwerksbäcker und dazu in einem kleinen, integrierten Tante Emma Laden. Etwas, was man heute kaum noch findet", beschreibt sie. Degle habe auch eine Art Kiez-Funktion inne. "Wenn Sie bei Degle sind, erfahren sie immer alles Neue", erzählt sie lachend. Man werde das Geschäft, die Mitarbeiter und die Atmosphäre vermissen.

Bäckerei Degle gibt es seit 1928

Worte, die die Inhaber Ulrike Degle und Alfred Huber-Degle sehr freuen. Sie haben den Familienbetrieb, den es seit 1928 gibt und der neben der Bäckerei Gesswein in Haunstetten der letzte Bäcker der Stadt ohne Filialbetrieb ist, 1997 übernommen und mit viel Leidenschaft weiter geführt. Alfred Huber-Degle hat hierfür extra vom Kfz-Mechaniker umgeschult, um in den Betrieb der Schwiegereltern einsteigen zu können. Er hat die im Viertel bekannten und beliebten "Göggis" angeboten und die Schneckennudeln im Sortiment behalten, die es seit Bestehen des Betriebs gibt und die - wie zu Hause bei Oma - im Kar gebacken werden. Jetzt, nach 24 Jahren, ist Schluss - aus gesundheitlichen Gründen und weil es in der Familie keinen Nachfolger gibt.

"Wir haben schon recht früh erkannt, dass unsere Kinder das Geschäft nicht übernehmen wollen. Man kann sie dann auch nicht zwingen", sagt Ulrike Degle. Dann kommen sie und ihr Mann ins Erzählen. Darüber, wie Ulrike Degle oft noch nach Ladenschluss in den Großmarkt fährt, um Nachschub für die kleine Lebensmittelecke zu kaufen und dass das Gehsteigkehren schon mal eine Stunde dauern kann, weil man immer wieder mit jemanden ins Gespräch kommt. "Wir kennen so viele hier. Wir sind einfach mit unserer Kunden groß und alt geworden", scherzt ihr Mann Alfred. Seine Frau sagt: "Am meisten werde ich die Kommunikation mit den Menschen vermissen. Bei uns war immer was los."

Georg Schneider (links) übernimmt die Bäckerei von Ulrike Degle und Alfred Huber-Degle Foto: Peter Fastl

Degle hat sich bewusst gegen ein Filialnetz entschieden

Degle ist zusammen mit der Bäckerei Gesswein in Haunstetten der letzte Bäcker in Augsburg, der nur einen einzigen Standort betreibt. Die Bäckerei Brem, auf die dieses Attribut noch zugetroffen hätte, hat vor wenigen Monaten ebenfalls geschlossen. "Wir haben uns bewusst gegen Filialen entschieden", sagt Alfred Huber-Degle. Die vorhandene Backstube sei in ihrer Größe gerade recht gewesen für den einen Laden. Man stand so auch immer persönlich mit den Kunden in Kontakt und konnte deren Wünsche nach Trends direkt umsetzen. Eine Expansion hätte viele Konsequenzen gehabt, vor allem finanzielle. Dieses Risiko wollte man nicht eingehen. Es sei rückblickend die richtige Entscheidung gewesen. Schließlich müsse man die Bäckerei nicht aus finanziellen sondern gesundheitlichen Gründen aufgeben. "Das Geschäft läuft. Wegen der fehlenden Weihnachtsmärkte haben wir in diesem Advent etwa 1000 Lebkuchen verkauft. So viele wie nie", beschreibt Huber-Degle.

Am 5. Januar hat der Familienbetrieb seinen letzten Verkaufstag, allerdings müssen die Gögginger dann nicht auf eine Bäckerei an dieser Stelle verzichten. Der Vollwertbäcker Schneider übernimmt die Filiale. "Wir kommen mit unserem Sortiment und werden uns vorwiegend auf Backwaren konzentrieren", erzählt Georg Schneider. Die Backstube von Degle übernimmt er allerdings nicht, er lässt die Waren frisch liefern. Nur Brezen werden vor Ort gebacken. Ob er die "Göggis" oder auch die Schneckennudeln weiter im Sortiment behalten wird, ist noch nicht entschieden. "Aber selbst wenn ich die Rezepte übernehmen würde, würden die Produkte in unseren Öfen gebacken doch etwas anders schmecken", schätzt er ein.

Kundschaft plant Überraschung zum Abschied

Georg Schneider und sein Team treten in große Fußstapfen, denn Degle war für die Nachbarschaft eine Institution. Deshalb will die Kundschaft "ihren" Bäcker auch nicht einfach so gehen lassen. "Ein kleines Team plant bereits eine Abschiedsüberraschung", erzählt Kundin Petra Katzer. Was genau stattfinden wird, will sie noch nicht verraten.