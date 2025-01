Auto schleudert gegen Baum: Beifahrerin wird bei Unfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch in der Karlsruher Straße gekommen. Der Polizei zufolge war ein 25-jähriger Mann gegen 3.30 Uhr in der Nacht in stadtauswärtige Richtung unterwegs gewesen. „Hierbei verlor der 25-Jährige offenbar aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum“, heißt es von der Polizei. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt, am Auto entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 25-jährigen Mann. (jaka)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis