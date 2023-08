Bäume statt Bauten: Ein grüner Boulevard auf der Augsburger Maxstraße?

Die Tram braucht je Richtung nicht mehr Platz als eine Fahrspur, die es neben den Bäumen wohl auch weiterhin geben würde. Die Argumente gegen die Tram sind vorgeschoben, geht es am Ende wieder um die Architektenträume von "moderner" Bebauung in der Maxstraße? Wer dort den Zustand von 1800 wiederherstellen möchte müsste auch den Rathausplatz bebauen, und die Stadttore wieder aufbauen.

Gleichzeitig werden für den Verkehr (Abbiegespuren und Radstreifen) an anderer Stelle Bäume ersatzlos gefällt ohne Aufschrei der Alt-Augsburg-Gesellschaft. Das Stadt-Klima kann offenbar nur in der Maxstraße gerettet werden, aber nicht an früheren Alleen die längst wiederhergestellt werden könnten.

