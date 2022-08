Bald beginnt der Herbstplärrer in Augsburg: Das ist neu

Schwabens größtes Volksfest startet am Freitag, 26. August. Es dauert bis Sonntag, 11. September. Der traditionelle Plärrerumzug findet auf einer verkürzten Strecke statt.

Freunde des Augsburger Volksfestes müssen sich noch etwas gedulden. Am Freitag, 26. August, startet der Herbstplärrer. Er dauert wie gewohnt zwei Wochen und endet am Sonntag, 11. September. Die Erwartungen der Schausteller sind hoch. Der Osterplärrer war ein riesiger Erfolg. Der Zuspruch war nach der langen Corona-Pause so groß wie selten. Nun sei man gespannt, wie im Herbst aussehe, sagt Josef Diebold, Chef der schwäbischen Schausteller. Neu ist bei den Fahrgeschäften die Schienenbahn X-Racer. In dieser sogenannten Wilden Maus erfolgt eine rasante Fahrt durch 180-Grad-Kurven sowie durch Berg- und Tal. Geändert wird in diesem Jahr die Wegstrecke für den beliebten Plärrerumzug.

20 Bilder Der Augsburger Plärrer ist eröffnet: Bilder vom ersten Wochenende Foto: Annette Zoepf

Offiziell eröffnet wird der Herbstplärrer durch den Fassanstich von Oberbürgermeisterin Eva Weber am Freitag, 26. August, um 18 Uhr im Festzelt Schaller. Das Volksfest beginnt an diesem Tag bereits früher. Der Betrieb läuft ab 16 Uhr.

Ministerpräsident Markus Söder kommt zum Festumzug am Samstag

Am Samstag, 27. August, findet der Plärrerumzug statt. 1800 Teilnehmer sind angemeldet, dazu gehören Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) als Vertreter der Staatsregierung. 75 Gruppen machen sich auf den Weg von der Innenstadt zum Plärrergelände. Wegen der Großbaustelle am Moritzplatz gilt ein anderer Streckenverlauf. Die Maximilianstraße, in der sich üblicherweise die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufstellen, kann nicht genutzt werden. Andreas Schlachta, Organisator des Umzugs, hat sich daher in Absprache mit der Stadt Augsburg auf eine Ersatzroute verständigt.

Die Mitwirkenden des Umzugs stellen sich in der Prinzregentenstraße und in der Holbeinstraße auf. Der Weg führt über Schaezlerstraße, Frölichstraße, Volkhartstraße und Gesundbrunnenstraße zum Festgelände. Beginn des Umzugs ist um 12.30 Uhr. Die Polizei sperrt ab. Es wird zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt kommen. Das ist allerdings bekannt von früheren Umzügen.

Das Volksfest dauert bis Sonntag, 11. September. An den drei Freitagen findet ein Brillantfeuerwerk statt. An den beiden Mittwochen ist der Kinder- und Familientag.