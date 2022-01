Augsburg

vor 32 Min.

Omikron trifft Augsburg: Inzidenz steigt laut Stadt nächste Woche über 1000

Plus Der Inzidenzwert ist in den vergangenen Tagen massiv gestiegen und wird demnächst ein neues Allzeithoch erreichen. Zahlenmäßig am stärksten betroffen sind Kinder.

Von Stefan Krog

Nachdem in den vergangenen Tagen der Inzidenzwert in Augsburg deutlich angestiegen ist, dürfte womöglich schon am Wochenende ein neues Allzeithoch erreicht werden. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet bei 543,6 (Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner). Der bisherige Höchstwert seit Beginn der Pandemie vor knapp zwei Jahren wurde Ende November mit 551 registriert.

