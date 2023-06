Augsburg

07:00 Uhr

Die Bauarbeiten für das Bürgerbüro in Göggingen lassen auf sich warten

Die Bauarbeiten für das Bürgerbüro in Göggingen haben sich verzögert.

Plus Wegen einer aufwendigen Altlastensanierung liegt der Neubau, in dem auch die Stadtteilbibliothek unterkommen soll, hinter dem Zeitplan. So sieht der Fahrplan aus.

Das neue Bürgerbüro und die Stadtteilbibliothek werden in Göggingen von der Bevölkerung seit Langem sehnsüchtig erwartet. Doch wenn man derzeit an der Baustelle am Alten Milchhof vorbeigeht, sieht es aus, als ob dort seit Längerem nichts mehr geschieht. Ein Eindruck, der täuscht, sagen Stadt und der ausführende Architekt. Bald sollen dort die Bagger rollen - das Projekt sei wegen einer umfangreichen Altlastensanierung leicht hinter dem Zeitplan, heißt es.

Den Grundsatzbeschluss für das Bürgerbüro und die neue Stadtteilbücherei hat der Augsburger Stadtrat bereits im Sommer 2020 gefasst. Im Juli des vergangenen Jahres hatten die Arbeiten mit der Entkernung und dem Abriss des "Alten Milchhofs" begonnen. Wegen der teils historischen Nachbargebäude musste nach Angaben der Stadt beim Abriss sehr vorsichtig vorgegangen werden.

Wegen der teils historischen Nachbargebäude musste nach Angaben der Stadt beim Abriss sehr vorsichtig vorgegangen werden.

