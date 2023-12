Augsburg

06:30 Uhr

Baugenehmigung bis Ende 2024? Darauf hoffen die Stadtwerke bei der Linie 5

Plus Der Gleisanschluss für den Bahnhofstunnel befindet sich seit drei Jahren in der Genehmigungsschleife. Die unterirdische Haltestelle geht frühestens Anfang 2025 in Betrieb.

Von Stefan Krog

Die Stadtwerke Augsburg hoffen in etwa einem Jahr auf ein Ende des Planfeststellungsverfahrens für den westlichen Gleisanschluss des Bahnhofstunnels. Wie berichtet läuft das Genehmigungsverfahren für die Trasse durch Rosenau- bzw. Perzheim-/Hörbrotstraße seit inzwischen drei Jahren. Die Stadtwerke mussten zuletzt nochmals neue Gutachten in Auftrag geben und an einigen Stellen umplanen, nachdem es mehrere Einwendungen - übrigens auch von Ämtern der Stadt Augsburg - gab. An den Grundzügen der Planung ändert sich aber nichts.

Man wolle die neuen Unterlagen im Frühjahr der Regierung von Schwaben übergeben, so Dietmar Orwat, Chef der Stadtwerke-Projektgesellschaft. Die Regierung als Genehmigungsbehörde wird dann die Pläne erneut auslegen und wohl einen zweiten Erörterungstermin anberaumen. Bei einem ersten Termin im Frühjahr 2022 waren von Anliegern erhebliche Bedenken geäußert worden. "Wir hoffen jetzt auf die Planfeststellung Ende 2024 und wollen danach so Gott will in die Ausführung gehen", so Orwat zuletzt im Stadtrat. Anlieger haben im Fall einer Genehmigung bereits mit Klagen gedroht.

