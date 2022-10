Augsburg

Baum brennt im Biergarten lichterloh

Die Feuerwehr musste in einem Biergarten in Augsburg einen brennenden Baum löschen.

Beim Versuch, Unkräutern mit Feuer zu Leibe zu rücken, ist in der Augsburger Innenstadt ein Baum in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an.

"Thermische Unkrautvernichtung", also der Versuch, Unkräutern mit Feuer zu Leibe zu rücken, hat am Sonntag zu einem Brand in einem Biergarten in der Frauentorstraße geführt. Wie die Feuerwehr berichtet, hatte ein "Abendländischer Lebensbaum" Feuer gefangen und brannte beim Eintreffen der Löschkräfte lichterloh. Durch die große Brandhitze gingen Fensterscheiben zu Bruch. Die Berufsfeuerwehr Augsburg setzte im Innenhof eine vierteilige Steckleiter ein, um auf das angrenzende Dach und die ebenso danebenliegende Dachterrasse zu kommen. Mit einer Wärmebildkamera wurden die Dachhaut und die Dachterrasse kontrolliert. Die Wohnung mit den durch die Brandhitze zerbrochenen Fensterscheiben wurde auf Rauchgasrückstände untersucht. In der Wohnung konnte Entwarnung gegeben werden. 18 Feuerwehrkräfte waren mit fünf Fahrzeugen bei dem Brand im Einsatz, der geschätzte Sachschaden beträgt 5000 Euro. (att)

