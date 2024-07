Baustelle sorgt teils für Verkehrschaos in der Augsburger Innenstadt

Baustellen, Staus und Verkehrsverzögerungen sind in der Augsburger Innenstadt keine Ausnahme. Doch einen Knotenpunkt zu Beginn der Sommerferien nur einspurig befahrbar zu machen, bringt wenig überraschend zusätzliche Probleme mit sich. Seit vergangenem Montag ist die Schießgrabenstraße in der Augsburger Innenstadt nur Richtung Süden befahrbar. Grund dafür ist die Sanierung der Fernwärmeleitung. Die Baustelle blockiert die Fahrbahn Richtung Norden für mehrere Wochen.

Baustelle in der Schießgrabenstraße sorgt für Staus in Augsburgs Innenstadt

Als Ersatz wurde eine Umleitung über die Stettenstraße, Hermannstraße, Ladehofstraße und Halderstraße eingerichtet. Dort und in angrenzenden Straßen kommt es, wie sich schon jetzt zeigt, gerade in den Stoßzeiten zu spürbaren Staus und Verzögerungen. Die eingerichteten Ausweichstraßen liegen teils in Wohngebieten oder verkehrsberuhigten Bereichen, auch wegen Ampeln kommt der Verkehr teils zum Erliegen. Weiteres Ergebnis sind Hupkonzerte und sichtlich genervte Autofahrerinnen und -fahrer, wie sich etwa am Dienstagmorgen zeigte.

Die Stadt empfiehlt nach Möglichkeit, den Bereich zu umfahren. Nach den Sommerferien soll keine Einbahnstraße mehr notwendig sein, die Arbeiten werden trotzdem weiterhin andauern und voraussichtlich erst im Oktober abgeschlossen sein. Laut Stadt könnte es bis dahin zu Fahrspurverengungen kommen.