Freistaat Bayern plant 500 Wohnungen am Augsburger Lechufer

Liebe hochverehrte Frau Oberbürgermeisterin, bevor Sie sich über dieses Objekt freuen, hätten Sie lieber mit Ihrem Amtsvorgänger Dr. Gribl und seinem Kollegen Dr. Kiefer mal gesprochen oder auch mit Herrn Reg.direktor Scheufele von der Regierung von Schwaben und alle Drei hätten Ihnen die PCB - Verseuchung des gesamten Grundstücks an der Berliner Allee durch einen ehem. Chemiebetrieb bestätigt, deshalb durfte die RvS auf ihrem Teil , der ehem. Straßenmeisterei, keine Gebäude, wie im Jahre 2015 geplant, errichten.

Trotz Ihrer aufgeblähten Kommunikationsabteilung war Ihnen dies nicht bekannt oder hat "man" Ihnen dies einfach locker verschwiegen oder will das Ihr Regierungspartner nicht hören, daß diese Verseuchung des Bodens mitten in der Stadt von

Ihnen geduldet wird, denn seit 2015 hat keiner etwas unternommen, oh doch : die RvS hat ein GUTACHTEN anfertigen lassen,

was meine in der Bürgerversammlung in St. Andreas gemachten Angaben voll bestätigt hat.

Liebe Frau Oberin, auf die nächste OB - Wahl würde ich mich nicht mehr freuen, bei soviel Problemen in dieser Stadt. Erzählen Sie dem neuen CSU - Bauminister Bernreiter doch mal von der PCB - Verseuchung, als Oberin ist das Ihre Pflicht, ihn darüber bei seinem (!) Bauvorhaben zu informieren, spätestens nach diesem digitalen Leserbrief.

