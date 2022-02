Augsburg

vor 45 Min.

Bayerns neuer Polizeichef: "Corona hat Polizei und Bürger nicht entzweit"

Plus Michael Schwald wird oberster Polizist Bayerns. Im Interview spricht er über schwierige Situationen als Polizeipräsident in Augsburg und seinen neuen Job.

Von Jan Kandzora

Herr Schwald, als Sie vor acht Jahren in Augsburg Polizeipräsident wurden, sagten Sie, niemand müsse in der Stadt Angst haben. Gilt das noch?



Michael Schwald: Ja, das gilt noch. Vielleicht wird das ein oder andere heute etwas aufgeregter betrachtet als damals, was auch mit der Begleitung durch soziale Medien zusammenhängt. Das haben wir bei bestimmten Ereignissen sehr deutlich gespürt, etwa bei den Randalen in der Maxstraße letztes Jahr. Aber die Sicherheitslage in der Stadt hat sich objektiv nicht zum Negativen verändert, sondern zum Positiven. Die objektiven Zahlen sprechen dafür. Auch das Sicherheitsgefühl der Menschen, die hier leben, ist nach meinem Empfinden gut. Auch wenn es nach einzelnen Ereignissen vielleicht etwas eingetrübt war.

