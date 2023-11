"Beats on Streets": Wenn der laute Gast mit Rappern probt

Das BoomBoxBike war dieses Jahr in der Stadt unterwegs und gab jungen Menschen eine Bühne. Am Samstag wurde das Ende des Rap-Projekts gefeiert.

Laute Beats und starke Stimmen: So lautete die Devise der Aktion "Beats on Streets", die am Samstag im Moritzpunkt ihren Abschluss feierte. Ganz im Geiste des Freestyle-Raps konnten sich die Gäste hier ein Mikrofon schnappen und zu den Beats von DJ Torio ihr Improvisationstalent unter Beweis stellen. Auch die Veranstalter selbst rappten mit den Gästen mit. Die Gründerin der Augsburger Künstlerinitiative "Dem HipHop sein Haus", Sophie Te, ist eine der Organisatorinnen des Projekts, welches im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben" stattfand. "Mit dem BoomBoxBike wollen wir einen niedrigschwelligen Einstieg in die Welt des Rap und Hip-Hop schaffen", erklärt die Künstlerin. Dafür seien sie an die Orte gefahren, an denen sich Jugendliche in ihrer Freizeit aufhalten, wie den Roten-Tor-Park.

Für die Aktion arbeiteten die Veranstalter mit Künstlern aus Augsburg zusammen und setzten diese als Coaches ein. Stefan Beckenbauer der unter dem Künstlernamen "Der laute Gast" auftritt und Hasan Mahmoud aka MC Hasan arbeiteten mit den Jugendlichen an ihren Rap-Projekten. "Ich war überrascht welche Themen die jungen Leute beschäftigten. In einer Gruppenstunde schlugen die Teilnehmer zum Beispiel das Thema "Flucht" vor und schrieben ihre Texte dazu", erzählt Hasan Mahmoud. Bei den Workshops halfen die Coaches den Jugendlichen ihre Stimme zu finden, Emotionen zu transportieren und eigene Texte zu verfassen. Besonderen Eindruck hinterließen die eigenen Tonaufnahmen im professionellen Studio bei den jungen Teilnehmern. "Erst wenn man selbst im Studio steht, merkt man wie viel Aufwand in den Liedern steckt", sagt Stefan Beckenbauer. Auch zu den technischen Aspekten gaben die Coaches Feedback und zeigten den Jugendlichen, wie die Arbeit im Studio aussieht. Bei der Abschlussveranstaltung am Samstag wurden die Endprodukte der Studioaufnahmen dann voller Stolz präsentiert.

Im moritzpunkt feierten die Mitglieder des Cypher e.V. das erfolgreiche Ende der Aktion "Beats on Streets". Foto: Michael Hochgemuth

Das Projekt habe auch einen sozialen Aspekt: "Durch Kunst jeglicher Art können junge Menschen lernen, schwierige Situationen und Emotionen zu verarbeiten und sie kreativ auszudrücken", sagt Sophie Te. Dies sei ein wichtiger Teil der Arbeit des Vereins. Der Cypher e.V. biete eine sichere, unvoreingenommene Umgebung, um sich auszudrücken und auszuprobieren, so die Veranstalter. Mittlerweile habe der Verein bereits 48 Mitglieder und ein stetig wachsendes Netzwerk, doch das war nicht immer so. Als Sophie Te 2013 die Initiative "Dem HipHop sein Haus" gründete, war es anfangs schwer Fuß zu fassen. Doch über die Jahre nahm die Nachfrage zu. Im Februar diesen Jahres konnte dann der Hip-Hop Verein Cypher e.V. gegründet werden, der in den eigenen Räumlichkeiten auch ein Aufnahmestudio beherbergt.

Zwar sei "Beats on Streets" für dieses Jahr zu Ende, doch für den Hip-Hop-Verein gehe es auch im Winter mit spannendem Programm weiter: "Wir organisieren regelmäßig offene Freestyle Sessions in der Kresslesmühle und im Neruda Café zu denen vom Anfänger bis zum Profi jeder willkommen ist", sagt Sophie Te. Wer sich gern am Mikrofon probieren möchte, aber noch nicht bereit für die große Bühne ist, kann über info@cypher-ev.de Kontakt zum Verein aufnehmen und sich mit anderen Hip-Hop-Liebhabern austauschen.