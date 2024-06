Augsburg

Bei der Augsburger Kahnfahrt ist wieder ein Baum ins Wasser gestürzt

Plus Ein Baum liegt entwurzelt im Stadtgraben. Die Stadt hatte aufgrund des Unwetters vor Baumstürzen gewarnt. Gastronomie und Bootsverleih können am Dienstag wieder öffnen.

Von Miriam Zissler

Vor zwei Jahren sorgten Baumstürze an der Augsburger Kahnfahrt für Aufregung. Einmal wurden zwei Ruderboote nur knapp verfehlt. Nun ist wieder ein großer Baum ins Wasser gestürzt. Auswirkungen auf den Bootsverleih und die gerade erst wieder geöffnete Gastronomie hat der Vorfall aktuell aber nicht.

Die Stadt hatte aufgrund des Hochwassers und der anhaltenden Regenfälle ausdrücklich gewarnt: Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich auf Spielplätzen und Friedhöfen nicht unter Bäumen aufhalten. Es bestehe Umsturzgefahr vor allem bei schräg stehenden Bäumen und Bäumen an vollständig durchnässten oder gefluteten Standorten. Am Montagmorgen nun lag ein großer Baum entwurzelt im Wasser an der Kahnfahrt. Erinnerungen werden wach: Vor zwei Jahren hielten große, alte "Problembäume" am Stadtgraben das Grünamt in Atem. Baumsachverständiger untersuchten aufgrund von Baumstürzen die Standsicherheit, die ohnehin regelmäßig kontrolliert wird. In der Folge gab es Fällungen von mehreren Problembäumen, die sich auf dem Areal des dort ansässigen Lechfischereivereins befanden. Warum aktuell wieder ein Baum umgestürzt ist, kann das Umweltreferat am Montag nicht beantworten: Das Grünamt, das sich auf dem Gelände des Botanischen Gartens befindet, sei selber vom Hochwasser betroffen.

