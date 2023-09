Beim Presseball 2023 stehen die Lebensfreude und die gute Sache im Mittelpunkt

2500 Gäste werden am 11. November einen besonderen Abend beim Augsburger Presseball erleben. Die Tickets für die Benefizgala in glanzvollem Ambiente gibt es online.

Nur noch wenige Wochen, dann feiert die Mediengruppe Pressdruck zum 49. Mal den Presseball der Augsburger Allgemeinen: Auch 2023 verwandeln die Organisatoren den Kongress am Park für den gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres in eine außergewöhnliche Gala-Location und bieten wieder ein besonderes Ballerlebnis. Die Benefizgala am 11. November wird dabei größer als im vergangenen Jahr, Bewährtes trifft auf neue Akzente. Es werden 2500 Gäste erwartet, die sich nicht nur auf einen glanzvollen Abend freuen dürfen, sondern auch einen guten Zweck unterstützen: Der Erlös des Presseballs mit prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft geht traditionell an die Stiftung Kartei der Not, das Hhilfswerk der Augsburger Allgemeinen. Es unterstützt seit 1963 bedürftige Menschen in der Region dabei, ihren Alltag zu bewältigen. Auf die Gewinner der Presseball-Tombola warten exklusive Preise, Hauptgewinn ist auch in diesem Jahr ein Auto der Augsburger Mercedes-Niederlassung.

Der Augsburger Presseball findet 2023 am 11. November im Kongress am Park statt.

Musikalisch bietet der Presseball eine breite Vielfalt: Von Swing, über klassisches Piano bis hin zu Party-Musik in der RT.1-Disco ist für jeden Geschmack etwas geboten. Im Hauptsaal lädt bis Mitternacht Eddy Miller mit Band mit Swing-Songs von Entertainer-Größen wie Frank Sinatra, Michael Bublé und Robbie Williams, aber auch Hits von Prince, Tom Jones oder Roger Cicero zum Tanz. Ab Mitternacht gehört die Bühne dann traditionell dem Stargast. Hier dauert es noch ein wenig, bis die Gastgeberin das Geheimnis lüften wird. Auch gastronomisch ist jede Menge Abwechslung geboten: In verschiedenen Bars können die Gäste Champagner, Gin-Tonic oder andere angesagte Drinks genießen. Und wer über die Tombola hinaus sein Glück für die gute Sache versuchen will, findet dazu wieder Gelegenheit am Roulette-Tisch im Casino.

Die Lebensfreude steht beim Augsburger Presseball 2023 im Mittelpunkt

Die Lebensfreude und die gute Sache stehen auch dieses Mal im Mittelpunkt der Benefizgala. "Wir freuen uns auf einen Abend, an dem die Menschen den Alltag für einige Stunden vergessen und dafür dank einer glamourösen Atmosphäre und tollen Gästen in dieser architektonisch so besonderen Location miteinander ins Gespräch kommen, tanzen und feiern können", so Alexandra Holland, Gastgeberin und Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen. Wichtig ist ihr vor allem, all jene Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren, die es im Leben nicht immer leicht haben. Ihr Appell: „Spenden Sie, kaufen Sie kräftig Lose, versuchen Sie Ihr Glück im Casino – Sie helfen uns so, dass wir weiter unsere immens wichtige Arbeit für die Kartei der Not und damit für hilfsbedürftige Menschen unserer Heimat machen können!“

Seit Freitag läuft der Ticketverkauf für die besondere Ballnacht. Die Karten sind online in drei Kategorien erhältlich: Wer sich für den Hauptsaal entschiedet, wird an festlich eingedeckten, runden Tischen Platz nehmen und ein Drei-Gänge-Menü des Augsburger Feinkost-Spezialisten Kahn in einem besonderen Ambiente genießen. Die Getränke sind über eine Pauschale abgedeckt. Etwas Besonderes sind auch die Balkon-Karten, mit Plätzen wie auf dem Rang im Theater: ein bequemer Sessel ohne Tisch mit bester Sicht auf die Bühne. Für alle, die keinen festen Sitzplatz brauchen, ist eine Flanierkarte das Richtige. Für diese Ballgäste stehen zahlreiche Sitzmöglichkeiten in den Bars und Lounges zur Verfügung.

Karten für den Augsburger Presseball gibt es unter www.presseball-augsburg.de.