Einbruch in Einfamilienhaus: Männer dringen in Gebäude ein

Anwohner beobachten, wie zwei Männer in Augsburg-Bergheim in ein Einfamilienhaus einbrechen und danach über einen Friedhof flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei bislang unbekannte Täter sind am Montag gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Wirthshölzelweg eingedrungen. Nach Polizeiangaben verschafften sich die Männer im Zeitraum von 13.50 Uhr bis 14.05 Uhr Zutritt zum Einfamilienhaus und flüchteten anschließend über den angrenzenden Friedhof in nordwestliche Richtung. Anwohner konnten die beiden Täter bei der Flucht beobachten und beschrieben sie wie folgt: Der erste Täter soll etwa 30 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Er war der Beschreibung zufolge schlank, trug die Haare zum Zopf gebunden hatte ein "arabisches Aussehen", so die Polizei. Er trug einen hellgrauen Pullover und eine camouflagefarbene Hose. Eine Brille und einen Bart hatte er den Angaben zufolge nicht. Der zweite Täter soll ebenfalls etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein, hatte den Angaben zufolge eine kräftige Statur, dunkle Haare und ein arabisches Aussehen, so die Polizei. Er trug demnach einen schwarzen Kapuzenpullover und eine olivgrüne Hose, hatte einen Bart und trug eine schwarze OP-Maske. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)