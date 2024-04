Sekundenschlaf: 19-Jähriger wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein junger Mann prallt mit seinem Auto in Augsburg gegen einen Baum. Er selbst wird schwer verletzt, das Fahrzeug fängt Feuer.

Zu einem Verkehrsunfall in der Goldwiesenstraße ist es am Mittwoch gekommen. Ein 19-jähriger Autofahrer wurde hierbei schwer verletzt, berichtet die Polizei. Gegen 15.30 Uhr war der 19-Jährige den Angaben zufolge in westliche Richtung unterwegs gewesen. "Ersten Erkenntnissen zufolge kam er aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum", so die Polizei. Hierbei geriet das Auto in Brand. Der 19-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurde von Zeugen vom Auto weggetragen. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 19-Jährigen. (jaka)