Bergheimer Verein will den Augsburgern hundert Bäume schenken

Die Umweltinitiative Bergheim möchte einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und hat eine besondere Baumpflanzaktion gestartet. Sie ist damit nicht allein.

"Wer einen Baum pflanzt, wird den Himmel gewinnen." Ob diese Weisheit von Konfuzius ein zu großes Versprechen ist, sei dahingestellt. Sicher ist: Ein Baum kann Freude machen und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Eine Aktion der Umweltinitiative Bergheim knüpft daran an: Sie will Menschen aus Augsburg und der Region hundert Bäume schenken und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Wahl fiel auf eine bestimmte Sorte.

Pflanzaktionen liegen im Trend - auch, weil sie Symbolcharakter haben: Wer einen Baum pflanzt, investiert in die Zukunft, er denkt ob der Lebenszeit dieser Pflanzen weit über die eigene Generation hinaus. Vergangenen Herbst stiftete die Stadtsparkasse Augsburg der Stadt mit diesem Hintergedanken gar einen ganzen klimaresilienten Wald: Auf 7300 Quadratmetern Grund in Inningen pflanzte sie 2000 Baumsetzlinge, weitere Aktionen zum Erhalt heimischer Wälder sollen folgen.

Die Augsburgerinnen und Augsburger lieben ihre Bäume

Die Liebe der Bürgerinnen und Bürger zu ihren Bäumen ist groß und niemand weiß das besser als die Augsburger Stadtverwaltung. Jedes Mal, wenn für eine Baumaßnahme Eichen, Kastanien, Platanen weichen müssen, ist der Aufschrei groß. Man liebt die Bäume, sie spenden Schatten, Sauerstoff und Sicherheit und schaffen in Großstädten Raum für Erholung. Doch Ersatz für gefällte Bäume zu schaffen ist nicht leicht, weil es auf öffentlichem Grund dafür zu wenig Platz gibt.

Hier setzt die Idee der Umweltinitiative Bergheim an, denn sie will die hundert Bäume an Firmen und Privatpersonen abgeben, die auf eigenen Grundstücken Platz dafür haben. Seit 1993 setzt sich der Verein vor allem für die Bergheimer Umwelt und Natur ein. So initiierte der Verein unter anderem eine Streuobstwiese bei Bergheim, die jährlich erweitert wird. Unter der Leitung von Sabine Bode will die Umweltinitiative nun auch über Bergheim hinaus aktiv werden.

Jeder darf selbst entscheiden, wo der Baum gepflanzt wird

Der Verein hat eine Aktion ins Leben gerufen, bei der 100 Apfelbäume an Privatpersonen oder an Firmen verschenkt werden. Die Wahl fiel auf Apfelbäume, "da sie von der Blüte bis zur Frucht etwas Besonderes sind", sagt Sabine Bode. Der Startschuss für die Aktion fiel Anfang März im Martinipark mit dem ersten gepflanzten Apfelbaum. Wo gepflanzt wird, kann jeder Abnehmer selbst entscheiden. Bis 26. März ist eine verbindliche Anmeldung für die Übernahme eines Apfelbaums pro Garten möglich. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, pflanzt zuerst.

Übergabe und Abholung der Apfelbäume ist am 2. April ab dem frühen Nachmittag in Bergheim. Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann sich bis dahin bei Sabine Bode von der Umweltinitiative Bergheim melden - täglich ab 14 Uhr unter der Telefonnummer 0175/2756086 oder per E-Mail an mimi@anwaltskanzlei-bode.de. Ob die Baumpaten durch ihr Engagement den Himmel gewinnen - wer weiß. Aber sicherlich wird der Blick nach oben schöner, wenn man ihn durch die Zweige eines Apfelbaums wirft...