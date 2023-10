Berufsmesse "LokLive" lädt in den Bahnpark Augsburg ein

Erstmals findet auf dem Areal des Bahnpark Augsburg die Berufsinfo-Messe "LokLive" statt. Am 22. Oktober informieren Unternehmen über Karrieremöglichkeiten.

Der Mangel an Arbeitskräften nimmt bei Eisenbahn-Verkehrs-Unternehmen und allen anderen Betrieben im Bereich des Schienenverkehrs dramatische Ausmaße an. Das bekäme man als Ausbildungszentrum in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen deutlich mit, so Markus Hehl, Geschäftsführer des Bahnpark Augsburg. Vor diesem Hintergrund sei Idee zu einer überregionalen „Berufsinfo- und Ausbildungsmesse Eisenbahn“ entstanden. Die „LokLive“ wird erstmals am Sonntag, 22. Oktober, von 10 bis 16 Uhr in den Hallen und im Freigelände des Bahnpark Augsburg stattfinden.

Einen Tag lang präsentieren sich dort Unternehmen aus dem Bereich Schienenverkehr. Dazu gehören unter anderem die Augsburger Localbahn AL, die Bayerische Regiobahn BRB, die BeNEX Akademie, die Deutsche Bahn AG, FKA, GoAhead, Lokomotion, SETG und Spitzke. Die Ausbildungsmesse richtet sich vor allem an Schüler und Jugendliche, die vor der Berufswahl stehen. Aber auch Quereinsteiger werden über Karrieremöglichkeiten informiert.

Pendelzüge bringen Besucher zur Augsburger "LokLive"

Neben Informationen zur Ausbildung oder dem Quereinstieg werden auf den weitläufigen Gleisanlagen moderne Lokomotiven, Triebwagen und Wagen zu sehen sein. Besucher können Führerstände besichtigen oder an einem Fahr-Simulator selbst eine Lokomotive steuern. Dazu gibt es mit dem Betrieb auf der Modellbahn und Fahrten mit der Mini-Bahn durch das Ausstellungsgelände ein Programm für die ganze Familie.

Wer zum Bahnpark-Gelände kommen will, kann direkte und kostenlose Pendelzüge zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof (Gleis 501) und dem Bahnpark nutzen. Abfahrt am Hauptbahnhof ist stündlich zwischen 10 und 15 Uhr und zurück. Der Eintritt zum Bahnpark-Gelände ist für Besucher frei. Weitere Informationen unter: www.loklive.de

