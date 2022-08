Beschwerde über Ordnungsdienst – diese Strafen drohen beim Radeln auf Gehwegen

Plus Eine Radlerin war auf einem Gehweg gestoppt worden. Nun beklagt sie sich über den Ordnungsdienst. Augsburgs Ordnungsreferent erklärt, warum dieser so reagieren musste.

Dass es verboten ist, auf einem Gehweg zu radeln, ist der Frau bewusst. Eine Strafe nach einer Kontrolle hat sie vor Ort auch bezahlt. Ihr Ärger aber ist nicht verraucht, die Radlerin wandte sich darum an unsere Redaktion: "Ich habe wegen Fahrens auf dem Gehweg in der Fuggerstraße 55 Euro bezahlt und bekam wegen Barzahlung nicht einmal einen Beleg, sondern nur einen Kassenzettel ausgehändigt." Ihr sei später von der Stadt nach einem Anruf gesagt worden, "dass ich darauf keinen Anspruch mehr habe, weil der Vorgang abgeschlossen sei". Ordnungsreferent Frank Pintsch äußert sich auf Anfrage zu diesem Einzelfall.