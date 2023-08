Augsburg

Besuch von Batman: Jetzt ist Hochsaison bei Augsburgs Fledermausrettern

Plus Aktuell müssen Ehrenamtliche vom Fledermausschutz in Augsburg teils mehrmals täglich ausrücken, um verirrte Tiere aus Häusern zu holen. Welche Stadtviertel die Tiere bevorzugen.

Von Katharina Indrich

Sie kommen meist um Mitternacht. Wenn sie ihren ersten Hunger gestillt haben, schwärmen die jungen Zwergfledermäuse durch die Augsburger Nacht. Und haben sich in den vergangenen Tagen auf ihrer Suche nach einem Unterschlupf immer wieder in geöffnete Fenster verirrt. Im Hochsommer, sagt Anika Lustig von der Koordinationsstelle für Fledermausschutz Südbayern, ist in Augsburg traditionell Hochsaison für die Fledermausretter. Dann müssen sie teilweise gleich zu mehreren Einsätzen am Tag in der Stadt ausrücken und verirrte Tiere aus den Gebäuden holen.

Am Donnerstagabend waren die Ehrenamtlichen in Augsburg gleich zweimal gefordert. In einem der Fälle befreiten sie dabei 19 Fledermäuse aus einem Keller. Nachdem es sich bei den verirrten Flugkünstlern hauptsächlich um Jungtiere handelt, geht die Forschung davon aus, dass die Tiere acht bis zehn Wochen nach ihrer Geburt auf der Suche nach einem geeigneten Winterquartier durch gekippte Fenster oder andere kleine Spalten versehentlich in die Häuser fliegen. Und weil die gefangenen Fledermäuse in ihrer Aufregung rufen, locken sie oft weitere interessierte Artgenossen an, die dann ebenfalls in der Falle sitzen.

