Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus

Eine 61-jährige Augsburgerin fiel am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, auf einen vermeintlichen Bankmitarbeiter herein. Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Er forderte die Frau am Telefon auf, sich im Onlinebanking anzumelden und brachte sie laut Polizei dazu, Überweisungen über eine Handy-App freizugeben. Als die Frau weitere Überweisungen durchführen sollte, durchschaute sie den Betrug. Es entstand ein Vermögensschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. (ziss)

