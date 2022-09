Betrunkene Frau fährt nach Tankstellenbesuch mit dem Auto heim

Die Polizei ermittelt den Wohnort. Nun ist die 62-Jährige ihren Führerschein los. Ihr Promillewert lag bei 1,2 Promille.

Alkohol im Straßenverkehr ist kein Kavaliersdelikt. Das hat die Polizei nun wieder einmal bei ihren Kontrollen im Stadtgebiet erfahren. Zwei Fälle sind es.

Montagnacht war ein 28-Jähriger mit einem E-Scooter in der Augsburger Innenstadt, genauer auf der Nagahama-Allee, unterwegs. Um 22.50 Uhr hielt ihn eine Polizeistreife an. Während der Kontrolle wurde beim 28-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen, ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Autofahrerin bestätigte, dass sie am Steuer gesessen ist

In derselben Nacht erhielt die Polizei kurz vor 21.30 Uhr die Mitteilung, dass eine offenbar alkoholisierte Autofahrerin an einer Tankstelle in Kriegshaber losgefahren sei. Es war möglich, die Adresse der 62-jährigen Fahrerin zu ermitteln. Vor Ort angekommen, räumte sie mit undeutlicher Aussprache und deutlichem Alkoholgeruch direkt ein, ihr Auto bewegt zu haben. Der anschließende Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Auch bei ihr wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Beide Fahrzeugführer werden wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.