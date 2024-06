Augsburg

12:30 Uhr

Biergärten, Bäder, Brautläden: Welche Spuren das trübe Wetter hinterlässt

Plus Regen und Kälte bestimmen den Juni – und machen sich in Augsburg vielerorts bemerkbar. Brautpaare geraten in "Not", in Biergärten und Eisdielen herrscht Flaute.

Von Felix Beschta

Für Mitte Juni ist es in diesem Jahr außergewöhnlich kalt und regnerisch. In den vergangenen Tagen kletterten die Temperaturen nur sehr selten über die 20-Grad-Marke, auch die Niederschlagsmengen bewegen sich über dem Durchschnittsniveau der Vorjahre. Viele hatten sich diesen Start in den Sommer vermutlich anders vorgestellt – zum Beispiel Brautpaare. Deshalb klingelt bei Melinda Dmuschewski, Inhaberin des Hochzeitsmode-Ladens Brautflüsterin, in diesen Tagen oft das Telefon. Die Paare sorgen sich, dass es am Tag ihrer Hochzeit regnen könnte. Immer wieder hilft Dmuschewski ihnen dann aus – teils auch sehr spontan.

"Es lässt sich vieles planen, aber das Wetter eben nicht", sagt Dmuschewski. "Paare, die im Mai heiraten, sind auf Regen häufig eingestellt – wer allerdings im Juni heiratet, oft nicht." Viele Bräute ließen sich dann noch kurz vor ihrer Hochzeit von Dmuschewksi beraten und kauften etwa kurzfristig noch ein Jäckchen oder einen Schal. "Kürzlich hatte ich auch eine Braut, die am Morgen ihrer Trauung noch schnell den Bruder geschickt hat, um noch etwas abzuholen", berichtet sie. Wenn die Hochzeit im Freien geplant war, werde dann auf auch oft noch eine Ausweichmöglichkeit für den Notfall gesucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

