Bio-Pausenbrot macht die Schüler in Augsburg fit

Die Bio-Pausenbrot-Aktion der Arbeitsgemeinschaft „Biostadt Augsburg“ erreicht heuer so viele Schülerinnen und Schüler wie noch nie: Knapp 2500 Kinder aus 123 Klassen an 34 Augsburger Grundschulen beteiligen sich. Das Projekt läuft bis Mittwoch, 27. November. An teilnehmenden Schulen findet jeweils ein Aktionstag für das Bio-Pausenbrot statt. Ziel ist, Kinder, Eltern und Lehrkräfte für nachhaltig und umweltfreundlich produzierte Bio-Lebensmittel zu begeistern, so die Stadt. Zudem soll das Interesse an einer gesunden Ernährung und Lebensweise geweckt werden.

Auftakt der Aktion war im Jahr 2008

Das Bio-Pausenbrot steht als Botschafter für eine umweltfreundlich produzierte und gesunde Ernährung, teilt die Stadt mit. Referent Reiner Erben sagt: „Bio wird unmittelbar erlebt.“ Nach dem Start der Aktion 2008 - damals hat eine Schule mitgemacht – findet die Bio-Pausenbrot-Aktion seit 2012 jährlich (mit Ausnahme der Coronajahre 2020 und 2021) an zahlreichen Augsburger Grundschulen statt und geht heuer in die 15. Runde.

Koordiniert wird das Projekt von der Fachstelle Biostadt im Büro für Nachhaltigkeit. Beim Bio-Pausenbrot-Tag helfen Eltern bei der Vorbereitung mit. Die frischen Lebensmittel werden laut Stadt in Pfandboxen ohne Umverpackung an Schulen geliefert und direkt frisch verteilt. Es gibt saisonales und regionales Bio-Gemüse, -Obst, -Brot und -Frischkäse für die Schülerinnen und Schüler. Die Brotbox dürfen Schülerinnen und Schüler behalten.

Begleitet wird der Bio-Pausenbrot-Tag an den jeweiligen Schulen von Bio-Experten aus der Arbeitsgemeinschaft Biostadt Augsburg. Sie besuchen Klassen und vertiefen kindgerecht und spielerisch Inhalte zu gesunder und nachhaltiger Ernährung. Schülerinnen und Schüler können zum Beispiel erfahren, warum Vollkorn gut für ihren Körper ist oder wie gut es Tieren im Ökolandbau geht. Die Lebensmittel für die Aktion stammen aus dem ökologischen Landbau und sind biozertifiziert. Karotten wurden beispielsweise in Schwabmünchen angebaut. (möh)