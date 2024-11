Blueberries-Cupcake: Ein Traum ist zu Ende gegangen

Die liebevoll verzierten Cupcakes und die besonderen Kuchen und Torten haben Martina Leyh und ihren „Blueberries“-Cupcake-Laden weit über den Jakobsplatz hinaus bekannt gemacht. Vor zehn Jahren eröffnete sie dort ihre Backstube und realisierte sich damit ihren großen Traum. An Halloween war er nun das letzte Mal regulär geöffnet: Leyh will sich künftig mehr um ihre Familie kümmern.

Eigentlich ist Martina Leyh gelernte Arzthelferin. Auf dem zweiten Bildungsweg holte sie aber ihr Abitur nach und realisierte in der Jakobervorstadt ihren Traum von der eigenen Backstube und später auch von dem Café. Damit sie ihre Backwaren herstellen und verkaufen durfte, hatte sie viel gelernt. Für die kleinen Muffin-Kuchen, die mit einer Cremehaube und Früchten, Nüssen, Schokolade und mit anderen Leckereien garniert sind, hatte sie sich die Ausnahmegenehmigung im Konditorenhandwerk bei der Handwerkskammer erarbeitet.

Mit der Unterstützung ihrer Mutter kreiert sie für Geburtstage, Faschingstage oder Firmenfeiern Cupcakes und Torten. Von 2016 bis 2019 bewirtete sie passend zu ihrer Backstube ein Blueberries-Café genau gegenüber am Jakobsplatz. Als das Gebäude abgerissen wurde, war das Café Geschichte.

Künftig will sich die 38-jährige Inhaberin mehr um ihre beiden Söhne kümmern

„Es gibt so viele wunderschöne Erinnerungen an diese letzten zehn Jahre. Früher, als meine Kids noch nicht da waren, habe ich manchmal bis spät in die Nacht gebacken und abends kamen oft Nachbarn vorbei und wir haben lange gequatscht“, erzählt die 38-Jährige. In den sozialen Netzwerken erklärte sie, dass sie künftig mehr Zeit für ihre beiden Söhne haben wolle und deshalb ihre Backstube schließen und einen Nachmieter suchen würden.

„Wenn ich Glück habe, bekomme ich vom Gesundheitsamt die Erlaubnis, zu Hause weiter backen zu dürfen. Dann kann ich den einen oder anderen Auftrag noch entgegennehmen, während meine Kinder in ihrem Zimmer oder auch im Garten spielen können“, sagt sie. Am Samstag, 30. November, will sie noch einmal das „Blueberries“ öffnen und sich von 11 bis 16 Uhr mit Cupcakes, Prosecco und einem kleinen Flohmarkt von ihren Kunden verabschieden.