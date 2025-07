Bombendrohung gegen Hotel in der Augsburger Innenstadt

Gegen ein Hotel in der Halderstraße in der Augsburger Innenstadt hat es am Freitagvormittag eine Bombendrohung gegeben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Aktuell ist ein größeres Aufgebot an Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Halderstraße ist komplett gesperrt. Offenbar wird gerade darüber nachgedacht, in welchem Umfang Gebäude evakuiert werden. Kunden sollen die Stadtsparkasse aktuell nicht betreten.

Die Stadtwerke haben seit 10.30 Uhr den Bus- und Straßenbahnverkehr durch die Halderstraße Richtung Westen abgebrochen. Betroffen sind die Tramlinien 3, 4 und 6, die in Fahrtrichtung Westen bereits am Königsplatz enden. Auch auf den Buslinien 22, 23, 32 und 43 kommt es zu Einschränkungen.

Weitere Einzelheiten zu der Bombendrohung waren zunächst nicht bekannt. (AZ)