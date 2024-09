Brand im Zimmer: Hotel in Haunstetten evakuiert

Ein Großaufgebot an Rettungskräften machte sich am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf den Weg zu einem Hotel in der Bürgermeister-Widmeier-Straße in Haunstetten. Dort war eine Rauchentwicklung gemeldet worden.

Wie Polizei und Berufsfeuerwehr am nächsten Morgen auf Anfrage berichten, war in einem der 40 Hotelzimmer ein Brand ausgebrochen. In dem Zimmer im zweiten Obergeschoß hatte sich demnach niemand aufgehalten, als es zu dem Vorfall kam. Laut Feuerwehrsprecher Anselm Brieger handelte es sich offenbar um einen Schmorbrand eines technischen Gerätes. Die Brandschutzmaßnahmen des Hotels hätten sofort gegriffen. Gäste und Personal konnten sich demnach problemlos in Sicherheit bringen. Sowohl Polizei als auch Feuerwehr betonen, dass sich zu keinem Zeitpunkt jemand in Gefahr befunden habe.

Hotel in Augsburg-Haunstetten vorsorglich evakuiert

Nach Angaben der Polizei wurde das Hotel dennoch vorsorglich evakuiert. Insgesamt hatten sich in dem Gebäude zu dem Zeitpunkt rund 50 Personen aufgehalten. Während der Löscharbeiten, die schnell beendet waren, war die Straße komplett für den Verkehr gesperrt. Neben Polizei, Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Haunstetten im Einsatz. Über die genaue Ursache und die Schadenshöhe liegen bislang noch keine Informationen vor. (ina)